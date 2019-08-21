Екатеринбург, , 05:00 — REGNUM

В Екатеринбурге на месте строительства новой радиотелевизионной передающей станции вырубят 1,6 гектаров леса. Об этом со ссылкой на текст постановления главы администрации города сообщает информационный портал «Е1».

Уточняется, что строительство новой телебашни будет вестись в лесопарковой зоне в районе дома № 99 по проспекту Космонавтов. Генеральным подрядчиком выступает ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», эта же организация и произведёт вырубку леса.

Как сообщало ИА REGNUM, о планах строительства новой телевизионной башни стало известно в прошлом году. Тогда же был представлен новый проект и определён подрядчик. Согласно проекту высота башни, выполненной из металла, составит 236 метров, а на её строительство уйдёт чуть менее трёх лет.

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