Хабаровск, , 04:55 — REGNUM

Интенсивность подъёма уровней воды в реках Хабаровского края растёт со скоростью 50−123 см в сутки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Гребень амурского паводка подошёл вплотную к Хабаровску. По данным МЧС, 21 августа в реках Амгунь, Нимелен, Тырма и Урми вода прибывает со скоростью 50−123 см в сутки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень Амура у Хабаровска 21 августа превысил отметку «опасные явления» и достиг 601 см.