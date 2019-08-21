Хабаровск, , 04:45 — REGNUM

Уровень Амура у Хабаровска по состоянию на 6 часов утра по местному времени 21 августа превысил отметку «опасные явления на 1 см и составил 601 см, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Ситуацию усугубляют дожди, добавляющие воды в уже переполненные реки региона.

Как сообщало ИА REGNUM, обильные ливни ухудшили паводковую ситуацию в ДФО. Наиболее сложная ситуация в Приморье и Хабаровском крае.