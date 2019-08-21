Вознесенский район, , 04:28 — REGNUM

На участке леса в Нижегородской области, где идёт активный поиск пятилетней Зарины Авгоновой, пропавшей 18 августа, поисковые группы обнаружили медведя. Из-за этого были приостановлены ночные поиски ребёнка. Об этом со ссылкой на участников поисковых групп сообщает издание NN.RU.

Следы хищника и потерявшейся девочки пересекаются в одном квадрате. Поисковики издалека видели и самого медведя, после чего пришлось приостановить розыскные работы. Волонтёр Алексей в комментариях нижегородскому изданию уточнил, что медведя пытаются обезвредить:

«Не обязательно убить, просто нейтрализовать, есть множество способов, например, препаратами. Могут, конечно, и застрелить, но это уже зависит от ситуации. Плюс следы медведя и девочки пересекаются, то есть, они ходят в одном квадрате».

Напомним, девочка ушла из деревенского дома в деревне Степановка Вознесенского района 18 августа 2019 года и с тех пор о ней ничего неизвестно. Есть версия, что ребёнок ушёл в лес, где в тот момент её бабушка собирала грибы. В тот же день были развернуты масштабные поиски малышки, в которых принимают участие уже свыше 700 человек, включая волонтёров, силовые ведомства. Пешим ходом пройдено более 50 кв. км, поиски ведут водолазы, кинологи, два вертолёта и беспилотные средства. Идёт обход заброшенных строений. Любую информацию о ребёнке просят сообщать на номер 102.

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