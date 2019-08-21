Москва, , 04:07 — REGNUM

Сотрудники Росгвардии остановили в Москве самосвал с номерами, принадлежащими угнанному в 2017 году автомобилю марки Mercedes. Об этом сообщает пресс-служба центрального округа Росгвардии.

Сообщается, что сотрудникам вневедомственной охраны по Северо-Западному административному округу (СЗАО) столицы поступила информация, что по МКАД движется грузовик с номерами, принадлежащими автомобилю, находящемуся в розыске.

В районе 1-го Митинского переулка сотрудники Росгвардии остановили искомый грузовик. Проверка номеров выявила, что регистрационный номер принадлежит автомобилю Mercedes, который был угнан в 2017 году. Самосвал задержали и передали в полицию для дальнейшего разбирательства.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля в Стрельне Ленинградской области в третий раз угнали автомобиль BMW X6 2013 года выпуска. После угона преступники оставили автомобиль в одном из гаражей села Павлова, который предназначался для остоя похищенных машин.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ленобласти обнаружили BMW X6, угнанный в третий раз