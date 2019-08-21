Олекминск, , 04:05 — REGNUM

В якутском городе Олекминске 21 августа в 4 часа утра загорелось заброшенное здание школы № 7, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Пожарные несколько часов тушили охваченное огнем старое здание. Ранее здесь была коррекционная школа.

«Пострадавших нет, предварительная причина возгорания устанавливается», — пояснил начальник ОНД по Олекминскому району Павел Никитин.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года глава Якутии Айсен Николаев говорил, что на исполнение поручения президента РФ Владимира Путина по доведению школ до нормального состояния, республики необходимо 18 млрд рублей.