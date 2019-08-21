Якутск, , 03:29 — REGNUM

В Нерюнгринской районной больнице Якутии 20 августа умер один из пострадавших в страшном ДТП на федтрассе «Лена», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Из девяти пассажиров такси после аварии на 381-м км федеральной трассы «Лена» 13 августа, с тяжелыми травмами в больницы были доставлены четверо, пять человек скончались на месте. Из троих, оставшихся в живых на сегодняшний день, один — в крайне тяжелом состоянии, рассказали медики.

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Как сообщало ИА REGNUM, в столкновенииToyota Mark II и «КамАЗа» на автодороге «Лена» погибли пять человек и четверо пострадали. Несовершеннолетние дети ранним утром направлялись на такси из Нерюнгри в посёлок Чульман.