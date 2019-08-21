Санкт-Петербург, , 02:35 — REGNUM

В доме № 60 на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, где располагается кинотеатр «Аврора», произошел пожар, сообщает пресс-служба городского управления МЧС РФ.

Сообщается, что в жилом доме горели перекрытия, общая площадь возгорания составила 1,5 квадратных метра. К 22:22 по местному времени (совпадает с московским) пожар был потушен. К ликвидации возгорания привлекались 22 человека личного состава и 5 единиц спецтехники. Сведений о пострадавших не поступало.

Как отмечает газета «Невские новости» со ссылкой на источник в экстренных службах, посетители кинотеатра не эвакуировались и смогли досмотреть фильм до конца. А вот из жилых помещений здания было эвакуировано десять человек по соображениям безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа крупный пожар произошел в складском здании на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге. Огнем была охвачена площадь в 500 квадратных метров. Возгорание было ликвидировано, пострадавших не было.

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