Батон-Руж, США, , 01:33 — REGNUM

Неизвестный вооруженный человек пробрался на территорию университета в американском штате Луизиана, сообщает пресс-служба учебного заведения на своей странице в Twitter.

«Полиция сообщила о вооруженном злоумышленнике, проникшем в зал Коутса. Бегите, прячьтесь или сражайтесь. Полиция работает на месте», — говорилось в сообщении.

Пресс-служба подчеркнула, что сражаться с вооруженным человеком предлагается в случае совсем уж безвыходной ситуации.

Уже позднее выяснилось, что угрозы безопасности не было, и университет вернулся к работе в штатном режиме. Отмечалось, что при проверке места происшествия полицейскими, выстрелы слышны не были.