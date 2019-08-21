Мехико, , 01:08 — REGNUM

На заводе по производству пластмассы и масла в мексиканском городе Морелия на западе страны произошел пожар, передает радиостанция Noticias MVS.

Сообщается, что огонь распространился на территорию двух соседних с заводом предприятий. Радиостанция отмечает, что причиненный огнем ущерб уже оценивается «миллионов долларов». В ликвидации возгорания принимают участие спасатели из восьми муниципалитетов Мексики, а также подразделения мексиканской армии. В радиусе километра от пожара были эвакуированы местные жители.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа произошел пожар в тюрьме на востоке Мехико. В результате происшествия погибли три человека, еще семеро заключенных отравились дымом и угарным газом и были госпитализированы.

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