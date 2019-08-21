Реж, Свердловская область, , 00:10 — REGNUM

В Свердловской области выселят предпринимателя из сооружения гражданской обороны в Реже. Решение принял Арбитражный суд Свердловской области, заявили в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд установил, что гражданин занял убежище незаконно. Такой же позиции ранее придерживались в надзорном ведомстве.

У ИП не было никакого договора об аренде имущества — объекта гражданской обороны, противорадиационного укрытия, относящегося исключительно к федеральной собственности.

Напомним, 19 августа в Екатеринбурге выселили участницу «храмовых протестов» из своей квартиры. У женщины накопились внушительные долги по ипотеке.

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