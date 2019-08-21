Екатеринбург, , 00:12 — REGNUM

Екатеринбургские полицейские открыли уже второе уголовное дело после нападения на екатеринбургского общественника Алексея Беззуба. Об этом сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых: ИА Znak.

Новое дело возбуждено по ч.2 ст.161 УК РФ («Грабеж с применением насилия») сотрудниками следственной части следственного управления УМВД по Екатеринбургу.

Предыдущее уголовное дело, открытое по ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»), теперь объединят с новым делом в одно производство. Расследовать общее дело по двум статьям будет следственная часть УМВД по Екатеринбургу.

Напомним, на Алексея Беззуба напали 24 июля 2019 года в Екатеринбурге. У общественника украли рюкзак.

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