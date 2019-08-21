Тюмень, , 00:03 — REGNUM

В Тюмени завершено расследование покушения на убийство с использованием травматического пистолета в торгово — развлекательном центре «Кристалл». Уголовное дело направлено в прокуратуру на утверждение обвинительного заключения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Установлено, что в Тюмени 3 июля 2019 года около 15 часов по местному времени на втором этаже ТРЦ «Кристалл» 27-летний обвиняемый встретил своего знакомого, к которому испытывал давнюю личную неприязнь. И трижды выстрелил в него из травматического пистолета. В результате потерпевший был ранен в левое предплечье.

Злоумышленник был установлен и задержан. В настоящее время он заключен под стражу и обвиняется по ч.3 ст.30 ч.1 ст.105 УК РФ («Покушение на убийство»).

Следствием собрана достаточная доказательная база для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи уголовного дела в суд для рассмотрения по существу.

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