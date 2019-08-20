Цхинвал, , 22:01 — REGNUM

20 августа сотрудниками югоосетинской милиции было задержано шесть жителей Чечни, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Южной Осетии.

Как отметила пресс-служба ведомства, во время проверки документов нарушители общественного порядка оказали неповиновение и физическое сопротивление сотрудникам милиции, после чего были задержаны. В ходе досмотра у двоих задержанных сотрудники обнаружили и изъяли сосательный табак «снюс», и некурительную табачную смесь «насвай».

Прокуратура Дзауского района возбудила в отношении задержанных уголовное дело. Нарушители порядка находятся во временном изоляторе МВД Южной Осетии.

Ранее ИА REGNUMсообщало о задержании в Южной Осетии восьми граждан Грузии, которые 17 августа незаконно пересекли государственную границу. 20 августа задержанные заплатили штраф и были переданы грузинским властям.

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