Екатеринбург, , 00:13 — REGNUM

В Свердловской области объявлено двухдневное штормовое предупреждение. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

Неблагоприятные погодные условия ожидают свердловчан вечером 20 августа и 21 августа. Жители столкнутся с сильными ливнями, местами крупным градом, грозами и шквалистым усилением ветра до 20−25 м/с.

Из-за непогоды гражданам рекомендуется ограничить работы на свежем воздухе, а также отменить походы и отдых на природе. Автомобилистов же призывают быть осторожнее, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Напомним, ранее синоптики объявляли штормовое предупреждение на 13 августа. В регионе ждали сильные дожди и грозы.

Читайте ранее в этом сюжете: На Свердловскую область надвигается очередной шторм