Цхинвал, , 21:37 — REGNUM

Восемь граждан Грузии, задержанных в Южной Осетии за незаконное пересечение границы, согласно решению Цхинвальского суда от 20 августа, заплатили штрафы и были переданы грузинской стороне, сообщает информагентство «Рес».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 августа в районе церкви села Адзесар Цхинвальского района Южной Осетии были задержаны восемь грузинских граждан, нарушивших границу и находившихся в алкогольном и наркотическом опьянениях. В личных вещах задержанных было найдено наркотическое вещество растительного происхождения.

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