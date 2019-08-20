Воскресенский район, , 21:28 — REGNUM

В Нижегородской области продолжается поиск пятилетней Зарины Авгоновой, которая ушла из деревни Степановка Вознесенского района. По данным поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», в поисках участвуют 775 человек, 329 легковых автомобилей.

По словам руководителя ПСО Григория Алексеева, на месте работают сотрудники МЧС, МВД, Росгвардии, добровольной пожарной дружины, кинологи, представители администрации, лесхоза, следственного комитета, представители ПСО «Лиза Алерт» из 12 регионов России, а также участники ПСО «Рысь» и «Волонтер НН», местные добровольцы и люди с квадроциклами. Авиация закончила работу на месте поисков.

Как сообщало ИА REGNUM, приехавший погостить ребёнок вышел во второй половине дня 18 августа 2019 года из деревенского дома в деревне Степановка. Перед этим малышка с бабушкой собирали грибы, но девочку привели домой, оставив под присмотром родственника, а бабушка вернулась в лес. Отвлекшийся мужчина спустя некоторое время не обнаружил ребёнка дома и поднял тревогу. По факту исчезновения девочки возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Также ранее стало известно, что в лесу были обнаружены следы ребёнка, отрабатываются различные версии произошедшего.

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