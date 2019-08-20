Евпатория, Крым, , 21:22 — REGNUM

В Евпатории пьяный водитель попытался скрыться от госавтоинспекторов и протаранил патрульный автомобиль, травмировав нескольких полицейских. Об этом 20 августа ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

«Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser не выполнил требование об остановке и направился на выезд из города. Правоохранители были вынуждены применить табельное оружие для остановки нарушителя, а сотрудники дорожно-постовой службы совместно с нарядом ОМОН заблокировали его автомобиль. Однако Land Cruiser протаранил патрульный автомобиль и скрылся. При этом полицейские в результате ДТП получили телесные повреждения», — отметили в пресс-службе.

По данным МВД, нарушителя задержали недалеко от города Саки.

«После задержания выяснилось, что вместе с водителем в автомобиле находился его 16-летний сын. Мужчина находился в состоянии опьянения, однако от освидетельствования в медицинском учреждении отказался. Кроме того, полицейские установили, что ранее мужчина был лишён права управления транспортными средствами. Сакский районный суд постановил привлечь нарушителя к административной ответственности в виде ареста сроком на 13 суток», — добавили в МВД.

По истечению срока ареста мужчина будет привлечён за иные нарушения правил дорожного движения, за совершение ДТП и оставление места происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа на трассе «Таврида» в Крыму столкнулись четыре автомобиля, в результате чего пострадали пять человек, в том числе один ребёнок.

Об этом: На крымской «Тавриде» в массовой аварии пострадали пять человек