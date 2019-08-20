Самара, , 20:51 — REGNUM

В Самаре было совершено нападение на пенсионера 1948 года рождения. Об этом сегодня, 20 августа, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Самарской области.

В правоохранительные органы поступила информация о том, что неизвестный мужчина облил пенсионера Юртаева растворителем «Уайт Спирит» и поджег его зажигалкой. Затем нападавший скрылся.

Пенсионер был экстренно госпитализировал. Врачи сообщили, что пенсионер Юртаев получил ожоги 60% кожного покрова.

Полицейские немедленно приняли меры к установлению личности нападавшего и его задержанию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали ранее судимого за разбой 37-летнего жителя Самары. При задержании у него имелись при себе три бутылки «Уайт-спирита».

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.