Алексин, Тульская область, , 20:21 — REGNUM

В Тульской области полиция задержала водителя, сбившего трех инвалидов-колясочников, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону 20 августа.

Полиция Иван Шилов © ИА REGNUM

Инцидент произошёл вечером 19 августа в Алексине на улице Чехова. Водитель направил автомобиль на трех человек, которые передвигались на инвалидных колясках на обочине, а затем, сбив их, скрылся с места ДТП.

Пострадавшими оказались члены Паралимпийской сборной России. Они получили различные травмы и обращались за медицинской помощью.

Водителя задержали сегодня, 20 августа: на месте ДТП был обнаружен потерянный номерной знак, по которому был установлен автомобиль и водитель. Подозреваемый, 39-летний местный житель, кстати, ранее лишённый прав, доставлен в полицию. Проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле в Воронеже водитель внедорожника намеренно сбил курсанта института МЧС. Тогда СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тульской области неизвестный водитель сбил трёх инвалидов на колясках