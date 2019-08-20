Брянск, , 20:13 — REGNUM

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Троебортное в Севском районе Брянской области таможенники при досмотре микроавтобуса обнаружили два килограмма бездымного пороха. Взрывчатое вещество пытался провезти в своём багаже гражданин Молдавии, сообщили 20 августа в пресс-службе Центрального таможенного управления.

Микроавтобус следовал в Россию с Украины. Мужчина пояснил, что не знал таможенных правил. Порох он вёз в Москву по просьбе своих знакомых. Запрещённую смесь изъяли.

Иностранец стал фигурантом уголовного дела о контрабанде взрывчатых веществ. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.