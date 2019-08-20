Саратов, , 20:05 — REGNUM

Саратовские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в том, что он подсыпал в конфеты крысиный яд в одном из магазинов. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

По данным полицейских, мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере. В настоящее время назначены экспертизы для уточнения анализа неизвестного вещества, сообщает РЕН-ТВ.

Ранее в сети распространилось видео, которое демонстрирует, как мужчина чем-то посыпает конфеты на прилавке, когда его заметила продавщица — он скрылся.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области были госпитализированы 11 человек, которые отравились подсолнечным маслом. Согласно исследованиям, в крови у всех был обнаружен кумарин — вещество, которое по сути является крысиным ядом. Двое из отравившихся скончались. С аналогичной симптоматикой месяц назад в Саратовской области были госпитализированы 69 граждан Узбекистана, один из мужчин скончался 14 августа.