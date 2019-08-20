Надым, Ямало-Ненецкий АО, , 19:12 — REGNUM

На Ямале осуждён директор заброшенного завода, в ангаре которого 30 апреля 2017 года погиб ребёнок. Суд назначил руководителю предприятия наказание в виде полутора лет исправительных работ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Напомним, трагедия произошла в городе Надыме. На площадке завода крупнопанельного домостроения ОАО «НЗКПД», владельцем которого является коммерческая организация ООО «Компания Иванова», школьники решили обследовать помещение пустующего ангара. Вход на площадку был свободен. Мальчики забрались на карниз и шли вдоль стены, когда впереди идущий поскользнулся. Девятилетний школьник упал с восьмиметровой высоты на бетонный пол и погиб на месте.

В ходе следствия были допрошены 70 свидетелей, проведён комплекс криминалистических экспертиз, в том числе строительно-техническая в экспертном учреждении Москвы. Следователь неоднократно выезжала в Тюмень по месту нахождения осуждённого.

В ходе судебного заседания установлено, что директор ООО «Компания Иванова» сознательно бездействовал и не предпринимал никаких мер по ограничению свободного доступа людей на заброшенную площадку, отмечают в СКР.

Суд вынес приговор директору по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и назначил ему наказание в виде полутора лет исправительных работ

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гибель ребёнка на надымской неогороженной стройке вызвала на Ямале широкий резонанс. В регионе прошла ревизия неогороженных долгостроев. Были приняты срочные меры для обеспечения безопасности населения. Власти Надыма насчитали в городе несколько подобных объектов. Таковые обнаружились в Лабытнанги, Приуральском районе и Новом Уренгое.

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