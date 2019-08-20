Афины , , 18:12 — REGNUM

Посольство России в Греции выясняет подробности о крушении возле острова Порос вертолёта, на борту которого могли находиться двое граждан России. Об этом сообщил жуналистам пресс-атташе посольства.

«Посольство продолжает уточнять все детали произошедшего и обратилось к местным властям с просьбой прояснить ситуацию. Держим данный вопрос на контроле», — приводит его слова РИА Новости.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня три человека погибли в результате крушения частного вертолёта, направлявшегося из города Галата на полуострове Пелопоннес в афинский аэропорт Элефтериоса Венизелоса.

По сообщениям местных СМИ, на борту находились пилот и двое пассажиров — женщина с ребёнком из России.

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