Ульяновск, , 18:07 — REGNUM

Из некачественного сырья житель Теренгульского района изготовил около 200 литров масла, пять литров он оставил себе, 10 литров отдал в семью дочери. В настоящее время все масло кустарного производства из продажи изъято, заявили в министерстве агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области.

По словам представителя ведомства, сырье для производства масла, то есть, семечки, привезли из Самарской области.

«Была проведена проверка, в магазинах продукции нет, а остатки масла из частного пользования были изъяты», — цитирует сотрудника министерства «Интерфакс-Поволжье».

Ранее об изъятии остатков «отравленного» масла говорили в региональной прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что число отравившихся жителей Ульяновской области увеличилось до 11 человек, причем двое из них скончались. В крови после исследования у первых отравившихся был обнаружен кумарин, который по сути является крысиным ядом.

Месяц назад в Сызранском районе Самарской области с аналогичными симптомами были госпитализированы 69 граждан Узбекистана, один из которых спустя месяц скончался. Сейчас в больницах Самары и Тольятти остаются 44 человека, четверо были отправлены в Москву в тяжелом состоянии.