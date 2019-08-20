Тюмень, , 18:07 — REGNUM

В Тюмени за незаконный оборот психоактивных лекарственных препаратов «Лирика» и «Тропикамид» оштрафована аптека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в территориальном органе Росздравнадзора.

По фактам выявленных нарушений в одной из аптек Тюмени обращения «Лирики» и «Тропикамида» сотрудниками ведомства были составлены протоколы об административном правонарушении. Аптекой были приобретены и не поставлены на учет в специальной журнале указанные препараты, кроме того в данной фармакологической точке в ненадлежащих условиях хранилось большое количество лекарственных препаратов и выявлены в реализации просроченные лекарства.

Юридическое лицо оштрафовано на сумму 130 тысяч рублей.

Напомним, в соседнем с Тюменской областью регионе, в Югре с начала 2019 года территориальным органом Росздравнадзора выявлены пять аптек, реализующие психоактивные препараты с нарушением закона. Все аптеки-нарушители традиционно работают в Сургуте. В Арбитражный суд ХМАО направлены заявления с требованием лишения нарушителей лицензий.

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