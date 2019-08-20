Афины , , 17:54 — REGNUM

Частный вертолёт потерпел крушение в море неподалёку от греческого острова Порос. Об этом сообщает 20 августа «Афинско-Македонское агентство новостей».

Вертолёт следовал из города Галата на полуострове Пелопоннес в афинский аэропорт Элефтериоса Венизелоса. По предварительным данным, пилот задел линию электропередачи, в результате чего потерял управление, и машина упала в воду.

Издание Iefimerida сообщает, что на борту вертолёта находились пилот и двое пассажиров. По неподтверждённой официально информации, пассажирами были женщина и ребёнок из России. Мэр Галаты Костас Караяннис заявил журналистам, что в результате ЧП никто не выжил.

Сообщается также, что остров Порос после аварии оказался отключен от электроснабжения.