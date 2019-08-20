Ступино, Московская область, , 17:53 — REGNUM

В подмосковном Ступино возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий при долевом строительстве многоквартирного дома, сообщили журналистам 20 августа в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области.

Следствие полагает, что руководство ООО «АСКО» в ходе ведения строительства жилого комплекса «Банный» в 2013—2017 годах получило средства 275 дольщиков, подписавших договоры долевого строительства. Деньги были переведены на счета подконтрольных компаний на цели, не связанные со строительством.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере по ч.4 ст. 159 УК РФ. Проводятся следственные действия.