Одесса, Украина, , 17:27 — REGNUM

Киевский районный суд Одессы избрал меры пресечения в виде ареста для владельца отеля «Токио стар», где в результате пожара погибли девять человек. Об этом 20 августа сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Как уточнятся, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и отправил Вадима Чёрного под стражу на два месяца.

Напомним, пожар в отеле «Токио стар» произошёл в ночь на 17 августа. Огонь охватил площадь около тысячи квадратных метров, возгорание не удавалось потушить несколько часов.

В момент ЧП в отеле находились около 200 человек, в том числе несколько десятков иностранцев. В результате пожара погибли девять человек, ещё десять пострадали.

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