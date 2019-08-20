Калуга, , 17:10 — REGNUM

В Калуге 61-летний местный житель пытался воспрепятствовать эвакуации своего автомобиля, который полицейские нашли на специализированной стоянке для инвалидов. И хотя автомобиль не имел соответствующих опознавательных знаков, калужанин стал требовал вернуть ему автомобиль и всячески мешал работникам службы эвакуации и сотрудникам ГИБДД, посадив на платформу эвакуатора жену с тремя несовершеннолетними детьми. Об этом 20 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

По информации ведомства, на законные требования сотрудников полиции прекратить неправомерные действия мужчина не реагировал. В итоге работниками ГИБДД был составлен административный протокол по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Санкция статьи влечёт наложение штрафа в размере от пятисот рублей до тысячи рублей или арест до пятнадцати суток.

В настоящее время административный материал направлен для рассмотрения в суд. Жена и трое детей нарушителя после пребывания в кузове эвакуатора не пострадали.