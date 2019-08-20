Ханты-Мансийск, , 16:25 — REGNUM

В Югре за совершение нескольких преступлений осуждён гражданин Казахстана. Мужчина приговорён к 2 годам 6 месяцам колонии общего режима, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре ХМАО.

Суд установил, что гражданин Казахстана, будучи в сентябре 2018 года привлечённым к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, в октябре 2018 года вновь сел за руль авто в нетрезвом виде и был остановлен сотрудниками ГИБДД.

Кроме того, в июне 2018 года он совершил три кражи личного имущества у местного жителя на общую сумму более 20 тыс. рублей, в ноябре того же года он угнал автомобиль, а в декабре на территории нефтедобывающей организации попытался украсть кабель.

Гражданин Казахстана признан Октябрьским районным судом ХМАО виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ, ч. 3 ст. 30 («Кража» и «Покушение на кражу»), ст. 264.1 УК РФ («Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию»), ч. 1 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»).

За весь этот букет преступлений мужчина наказан 2 годами 6 месяцами лишения свободы.