Рязань, , 16:13 — REGNUM

Жительница Рязани добилась компенсации морального вреда за укусы пчёл. Из-за насекомых на брошенной пасеке её госпитализировали в медицинское учреждение для проведения лечения. С исковым требованием женщина обратилась в суд, который поддержал её позицию. Об этом рассказали 20 августа в пресс-службе региональной прокуратуры.

Шильдер Андрей Николаевич. Пчельник

Суд установил, что ответчик не убрал с земельного участка принадлежащие ему ульи. Пчёлы остались без присмотра, и это создало определённую опасность для окружающих. Насекомые ужалили истицу, ей пришлось пройти лечение под наблюдением врачей. Подобные действия были расценены Железнодорожным районным судом Рязани как ненадлежащее обращение с пасекой. С ответчика в пользу истицы был взыскан моральный ущерб в размере 15 000 рублей.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Рязанского областного суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения.