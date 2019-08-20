Борисоглебск, Воронежская область, , 15:15 — REGNUM

Уголовное дело в отношении жителя Воронежской области, обвиняемого в распространении порнографии с участием несовершеннолетних, передано в суд, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области 20 августа. Выявить преступление воронежских правоохранителям помогли коллеги из ФРГ, которые занимались отслеживанием пользователей одного из интернет-ресурса, содержащего порнографические материалы с изображениями несовершеннолетних. После передачи материалов воронежским силовикам было возбуждено уголовное дело

По версии следствия, с мая 2015 по сентябрь 2016 года житель Борисоглебска Воронежской области, находясь у себя дома, скачал в интернете файлы с материалами порнографического характера с участием несовершеннолетних, в том числе — младше 14 лет. Файлы он хранил у себя дома на компьютере, с него же и распространял их через интернет.

В ходе следствия обвиняемый свою вину отрицал, никаких показаний не давал. Однако следствие сочло, что доказательств вины фигуранта достаточно. Дело передали в суд.