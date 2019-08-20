Белгород, , 15:13 — REGNUM

В селе Нижний Ольшанец Белгородского района Белгородской области при проведении земляных работ на территории общественного сооружения обнаружили два предмета, напоминающих старые боеприпасы. Рабочие позвонили в службу спасения, взрывотехники незамедлительно отправились к месту происшествия, сообщили 20 августа в пресс-службе регионального МЧС.

Специалисты идентифицировали предметы как 105 мм артиллерийский снаряд и 82 мм миномётную мину времён Великой Отечественной войны. Боеприпасы вывезли на специально оборудованном автомобиле и ликвидировали на полигоне. По данным белгородского управления МЧС, в 2018 году взрывотехники обезвредили и уничтожили около 3 000 единиц взрывоопасных предметов времён 1941−1945 годов, в том числе свыше 10 авиабомб.

Ранее ИА REGNUM сообщало, чтожитель села Драгунское Белгородского района во дворе собственного дома откопал немецкую зенитную пушку «FlaK 88».

Читайте ранее в этом сюжете: Белгородец откопал во дворе немецкую зенитную пушку