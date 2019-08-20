Ростов-на-Дону, 20 августа 2019, 15:17 — REGNUM
850 случаев вмешательства в работу газовых счетчиков зафиксировали сотрудники газовой службы Ростовской области в 2019 году, 20 августа сообщает пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону».
По словам газовиков, сумма ущерба от вмешательства в работу приборов учета газа составила 135 млн рублей.
«Наибольшее количество нарушений целостности пломб установлено в Ростове, Таганроге и Азове», — сообщили в газовой компании.
Напомним, что в июле текущего года ростовской газовой службой было выявлено 147 вмешательств в работу газовых счетчиков на сумму более 5 млн рублей.