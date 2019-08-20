Якутск, , 14:40 — REGNUM

Осужденного бывшего директора аэропорта «Якутск» Николая Местникова подозревают в получении ещё одной взятки от предприятия, которое предоставляло коммунальные услуги аэропорту, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как было установлено в ходе следствия, с февраля 2016 года по март 2018 года Местников, исполняя обязанности директора аэропорта, получил взятку в общей сложности более 3 млн рублей за покровительство подрядчику по обслуживанию коммунальных систем тепловодоснабжения и канализации вверенного ему предприятия.

«Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование», — пояснили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте Следкома России.

Как сообщало ИА REGNUM, Николай Местников 6 августа судом Якутска приговорён к 9 годам лишения свободы колонии строгого режима и штрафу в 10 млн рублей. Он подал апелляцию в Верховный суд Якутии.