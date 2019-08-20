Санкт-Петербург, , 14:38 — REGNUM

Причиной столкновения полицейского «Мерседеса» со зданием на Невском проспекте Петербурга стала погоня за нарушителем Правил дорожного движения, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Напомним, петербуржцы утром 20 августа увидели автомобиль полиции на тротуаре у дома №3 по Невскому проспекту. Рядом находился сотрудник полиции.

Как разъяснили в УГИБДД, около 07:25 мск экипаж отдельного батальона ДПС ГИБДД попытался остановить автомобиль Hyundai Solaris, нарушивший ПДД. Водитель этого автомобиля с места нарушения скрылся, его начал преследовать экипаж ДПС с включенными световыми и звуковыми сигналами.

При совершении разворота водитель патрульной машины полиции потерял управление и совершил наезд на гранитную облицовку крыльца здания. Как считают в ГИБДД, это произошло из-за плохого сцепления колёс с недавно политой дорогой.

«В результате ДТП никто не пострадал, патрульный автомобиль получил незначительные повреждения. По данному факту проводится проверка», — отметили в дорожной полиции Петербурга.

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Как сообщало ИА REGNUM, это не первая погоня в центре Петербурга за последние дни. Ранним утром 14 августа водитель с признаками алкогольного опьянения на автомобиле Hyundai Solaris не остановился по требованию сотрудников ДПС на Дворцовом проезде и попытался скрыться от полиции. Однако нарушитель не справился с управлением и врезался в поребрик и решетку Румянцевского сада на Васильевском острове, получив тяжелые травмы.

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