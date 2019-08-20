Курск, , 14:35 — REGNUM

В Курской области судебные приставы арестовали 62 тонны зерна общей стоимостью 1,24 млн рублей. Как сообщила пресс-служба УФССП, зерно принадлежало крестьянско-фермерскому хозяйству, которое задолжало ООО «Гранум» 1,2 млн рублей.

Для принудительного взыскания долгов на расчётные счета хозяйства был наложен арест, как и на имущество должника. Главу КФХ предупредили об ответственности, которая грозит за неисполнение судебного решения.

Организация-должник сама продала зерно и перечислила вырученные средства в счёт погашения долга. Исполнительное производство было исполнено.