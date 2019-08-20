Курск, , 14:27 — REGNUM

Курские полицейские установили владельцев автомобилей, которые фигурировали на видео с гонками в центре города, сообщило РИА «Курск сегодня».

Полиция Иван Шилов © ИА REGNUM

На видеозаписи, первоисточник которой был удалён, группа автомобилистов выполняет опасные маневры в центре города, явно нарушая Правила дорожного движения. Ролик стал вирусным и успел разойтись по соцсетям, вызвав возмущение интернет-пользователей. Произошедшее назвали «адскими покатушками» и «гонками мажоров».

Проверку по данному факту организовало региональное управление МВД. Полиция уже установила владельцев машин, снятых на видео. После того, как станет известно, кто именно находился за рулём автомобилей, нарушителей ПДД ждёт административная ответственность.