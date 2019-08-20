Качканар, Свердловская область, , 14:25 — REGNUM

В Свердловской области буддистам общины «Шедруб Линг», культовые сооружения которых находятся на горе Качканар, предложили переехать в посёлок Косья. Помощь в этом им готова оказать компания ЕВРАЗ.

Как сообщает интернет-газета Znak, в компании пояснили, что после переезда буддисты смогут посещать священные ступы на горе Качканар в те дни, когда не будут вестись взрывные работы на разработке железо-магниевой руды. В свою очередь, ответ на предложение члены общины должны представить до 21 августа.

Напомним, что спор между участниками общины и компанией ЕВРАЗ продолжается уже несколько лет. Компания получила разрешение на разработку железо-магниевых руд на территории вблизи горы Качканар, но не может приступить к работе, так как присутствие людей запрещает проведение взрывных работ. В свою очередь участники общины настаивают на том, что на вершине установлены их священные ступы, которые являются религиозными объектами и их нельзя сносить.

Промышленники обращались в суд и выиграли его, но исполнить решение не удаётся до сих пор из-за сложностей связанных с переездом из труднодоступной местности. При этом руководство ЕВРАЗа и власти Качканара неоднократно предлагали содействие при переезде.

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