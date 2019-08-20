Тула, 20 августа 2019, 14:23 — REGNUM
В Тульской области полиция разыскивает водителя, врезавшегося в группу инвалидов, передвигавшихся на колясках, сообщил ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД 20 августа.
Как уточняется, инцидент произошёл в Алексинском районе вечером 19 августа. Водитель на неустановленном автомобиле сбил трёх человек, которые передвигались на инвалидных колясках, а затем скрылся с места происшествия.
Пострадавшие получили незначительные травмы, после оказания помощи были отпущены медиками домой.