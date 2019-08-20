Тула, , 14:23 — REGNUM

В Тульской области полиция разыскивает водителя, врезавшегося в группу инвалидов, передвигавшихся на колясках, сообщил ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД 20 августа.

Как уточняется, инцидент произошёл в Алексинском районе вечером 19 августа. Водитель на неустановленном автомобиле сбил трёх человек, которые передвигались на инвалидных колясках, а затем скрылся с места происшествия.

Пострадавшие получили незначительные травмы, после оказания помощи были отпущены медиками домой.

«Полицией принимаются все необходимые меры для установления личности и местонахождения водителя», — уточнили в пресс-службе УМВД.