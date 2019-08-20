Рязань, , 14:10 — REGNUM

Генеральный директор одной из рязанских фирм оформил несколько фиктивных сделок и не заплатил налоги на добавленную стоимость и прибыль предприятия на общую сумму более 39 миллионов рублей. Схему мошенничества раскрыли сотрудники регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции и межрайонной налоговой инспекции. За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере против руководителя организации возбудили уголовное дело, сообщили 20 августа в пресс-службе СК РФ по Рязанской области.

По данным следствия, в 2015—2016 годах мужчина оформил с рядом фирм-«однодневок» фиктивные сделки по покупке товарно-материальных ценностей и услуг. Для налоговой инспекции были оформлены ложные декларации по НДС и налогу на прибыль предприятия — они содержали недостоверные сведения относительно расходов и налоговых вычетов. Таким образом в казну не поступило налогов на добавленную стоимость и прибыль предприятия на общую сумму более 39 миллионов рублей.

«В настоящее время следствием проводятся мероприятия, направленные на сбор доказательств вины руководителя предприятия. В ходе расследования уголовного дела следствием будут приняты исчерпывающие меры к возмещению причинённого ущерба бюджетной системе Российской Федерации», — добавили в Следственном комитете.