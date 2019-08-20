Анталья, Турция, 20 августа 2019, 14:04 — REGNUM
В Турции во время отдыха серьёзно пострадала девочка из России. Как сообщили ИА REGNUM в Генеральном консульстве РФ в Анталье, несчастный случай произошёл 18 августа в бассейне отеля «Санхилл» в городе Бодрум.
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Пострадавшая была экстренно госпитализирована. По данным администрации медицинского учреждения, ребёнок находится в критическом состоянии под наблюдением врачей.
«Случай признан страховым, расходы на лечение будут возмещены страховой компанией в рамках предусмотренного договором лимита», — уточнили в дипломатическом ведомстве.
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По словам матери девочки, когда её дочь нырнула в бассейн, её руку засосало в трубу, через которую обеспечивалась циркуляция воды, пишет «Фонтанка». Отец ребёнка и другие гости пытались вытащить девочку.
В настоящее время обстоятельства инцидента выясняются. Для получения официальной информации по происшествию генконсульство направило запросы в губернаторство провинции Мугла и правоохранительные органы.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным генерального консула России в турецкой Анталье Олега Рогозы, в 2019 году в Анталье погибли десятки граждан России. Это и случаи злоупотребления спиртным, и несчастные случаи на воде.
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