Баку, , 13:52 — REGNUM

Останки лётчика, пропавшего при крушении МиГ-29 ВВС Азербайджана над Каспийским морем, обнаружены. Об этом говорится в опубликованном 20 августа сообщении азербайджанского министерства обороны.

Погибший — полковник-лейтенант Рашад Атакишиев, его тело извлекли из воды. Оборонное ведомство страны занимается организацией похорон пилота. Также в море были найдены фрагменты самолета.

Как сообщало ИА REGNUM, азербайджанский МиГ-29 ВВС упал в Каспийское море 24 июля во время ночных учений. Было возбуждено уголовное дело. Пилота и самолет искали корабли и авиация, помощь Азербайджану оказала российская сторона.

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