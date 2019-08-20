Оренбург, , 13:57 — REGNUM

В пригороде Оренбурга в лесополосе обнаружен труп мужчины с сильными ожогами. По подозрению с жестоком убийстве задержан местный житель. Решается вопрос о мере пресечения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По версии следствия, двое мужчин употребляли алкоголь, когда возник конфликт. Задержанный оренбуржец столкнул собутыльника в овраг и поджёг.

Обугленное тело нашли в кострище под завалом сгоревших деревянных фрагментов. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Санкция предусматривает максимальное наказание до 15 лет лишения свободы. Следователи выясняют все обстоятельства и мотив преступления.