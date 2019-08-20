Уфа, , 13:48 — REGNUM

Труп мужчины был обнаружен в лесу Стерлитамакского района Башкирии, 20 августа сообщает «Комсомольская правда».

Тело обнаружили в лесу неподалеку от автодороги ДОЛ «Салют"-Заливной вечером 19 августа местные жители.

На погибшем не было никакой одежды. Руки его были связаны, а сам он был завернут в палас и простынь.

Криминалисты, прибывшие по вызову на место происшествия, обнаружили на теле мужчины следы насильственной смерти.

Сотрудникам полиции Башкирии удалось установить личность погибшего. Им оказался 33-летний житель деревни Ямангулово Куюргазинского района.

Ранения, предположительно, были нанесены около трех дней назад. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Тело мужчины передано на судебно-медицинскую экспертизу.