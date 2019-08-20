Нижний Новгород, , 13:36 — REGNUM

В нижегородскую полицию самостоятельно явился второй подросток, приехавший на экскурсию из Кирова. Мальчика искали с 14 августа, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по региону.

По его словам, он ушел из гостиницы, чтобы погулять по городу. А ночевал все это время в подъездах домов.

«Предварительно, в отношении него противоправных деяний совершено не было», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что поиски ребят велись с участием полиции, оперативных сотрудников и следователей СК, а также волонтеров поисково-спасательных отрядов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранним утром 14 августа из гостиницы на улице Лопатина ушли двое подростков 2004 и 2005 года рождения. В Нижний Новгород они прибыли на экскурсию в составе организованной группы в сопровождении педагогов из Кирова. По факту их исчезновения была начата доследственная проверка. 16 августа одни из подростков нашелся, его заметил местный житель по ориентировке. О судьбе его друга не было ничего известно до 19 августа.

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