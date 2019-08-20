Астрахань, , 13:30 — REGNUM

Бывший заместитель главы МО «Город Астрахань» признан виновным в халатности, повлекшей по неосторожности смерть 13-летнего ребёнка. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Астраханской области.

Ребёнок погиб в здании бывшего Дома культуры в Ленинском районе. Оно давно заброшено и находится в аварийном состоянии, но доступ к строению не был ограничен. Чиновник должен был принять меры к безопасному содержанию здания, но, ка счёл суд, «проявил недобросовестное отношение к службе». 12 июня 2017 года на чердак ДК проникла группа подростков. Один из них упал с высоты третьего этажа и скончался в машине скорой помощи от полученных травм.

Экс-чиновника приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также еще на два года запретили занимать аналогичные должности.