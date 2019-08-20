Красноярск, , 13:24 — REGNUM

Красноярская прокуратура выявила 13 служащих департамента финансов и главного управления образования администрации Красноярска, которые «поскромничали» при составлении сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Это следует из официальной информации, опубликованной на официальном сайте надзорного ведомства.

По итогам проверок антикоррупционного законодательства было выявлено значительное (от 30 до 400 тыс. рублей) занижение полученных доходов, а также сокрытие имеющихся в собственности транспортных средств, недвижимого имущества, расположенного как на территории Красноярского края, так и в Москве. Также прокуроры выяснили, что ряд служащих не отражали в справках о доходах за 2017 и 2018 годы сведения об участии супругов в деятельности коммерческих организаций.

Нарушители законодательства о противодействии коррупции привлечены к дисциплинарной ответственности, а в адрес заместителей главы города, курирующих соответствующие направления, внесены представления, заявили в красноярской прокуратуре.