Анкара, 20 августа 2019, 13:25 — REGNUM
ВВС Турции «нейтрализовали» пять членов Рабочей партии Курдистана (РПК) во время спецоперации на севере Ирака, об этом 20 августа сообщает Anadolu Ajansi.
Авиаудар был нанесен в рамках операции «Коготь», начавшейся 27 мая. Целью авиации были повстанцы, укрывающиеся в регионе Метина. Помимо живой силы противника были также уничтожены укрытия и склады с оружием повстанцев.
Налет был осуществлен после предупреждения, опубликованного властями Иракского Курдистана, предостерегающего от продолжения конфликта между РПК и правительством Турции.
Ранее турецкие бомбардировщики нанесли удар по провинции Сулеймания в Иракском Курдистане, в результате чего пострадал 50-летний мужчина.
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