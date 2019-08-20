Анкара, , 13:25 — REGNUM

ВВС Турции «нейтрализовали» пять членов Рабочей партии Курдистана (РПК) во время спецоперации на севере Ирака, об этом 20 августа сообщает Anadolu Ajansi.

Авиаудар был нанесен в рамках операции «Коготь», начавшейся 27 мая. Целью авиации были повстанцы, укрывающиеся в регионе Метина. Помимо живой силы противника были также уничтожены укрытия и склады с оружием повстанцев.

Налет был осуществлен после предупреждения, опубликованного властями Иракского Курдистана, предостерегающего от продолжения конфликта между РПК и правительством Турции.

Ранее турецкие бомбардировщики нанесли удар по провинции Сулеймания в Иракском Курдистане, в результате чего пострадал 50-летний мужчина.

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